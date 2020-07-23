لبنان | بلدية داربعتشار: ممنوع الدخول الى المحال كافة في البلدة من دون ارتداء الكمامات

اعلنت بلدية داربعتشار في بيان انه ” بعد العودة الى انتشار فيروس “كورونا” بأعداد كبيرة في الايام الأخيرة، وبعد الابلاغ عن عدد من الاصابات في بعض قرى القضاء، وحيث ان البلدية تعمل جاهدة منذ بداية ظهور الوباء على تجنيب البلدة خطر انتشاره، وحرصا منها على سلامة الجميع.

نبلغكم أنه “يمنع منعا باتا الدخول الى المحال كافة في البلدة دون ارتداء الكمامات، وان البلدية ستعمل بأجهزتها كافة على مراقبة التقيد، بما يصدر عنها من تعاميم وارشادات وقائية بما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.