لبنان | لودريان إلى الضاحية… ودياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء

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في سياق متصل، وعلى ضوء لقاء رئيس الحكومة حسان دياب بلودريان، قال دياب: “لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة”.
وأضاف: “أنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم وأنجزنا إصلاحات عدّة وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولاً زمنيّاً بباقي الإصلاحات ونريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد ومستمرّون بالإصلاحات بشفافية”.
وتابع: “أقرّينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة الماليّة وأسبابها وخلفيّاتها لأننا حريصون على الشفافية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.