لبنان | لودريان إلى الضاحية… ودياب: نريد دعم فرنسا بملف الكهرباء

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في سياق متصل، وعلى ضوء لقاء رئيس الحكومة حسان دياب بلودريان، قال دياب: “لبنان ينظر إليكم كصديق تاريخي للبنان وفرنسا وقفت إلى جانب لبنان في المحطات الصعبة”.

وأضاف: “أنا على ثقة أنها لن تتخلّى عنه اليوم وأنجزنا إصلاحات عدّة وواجهتنا عقبات ووضعنا جدولاً زمنيّاً بباقي الإصلاحات ونريد دعم فرنسا بملف الكهرباء ومع صندوق النقد ومستمرّون بالإصلاحات بشفافية”.

وتابع: “أقرّينا في الحكومة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة الماليّة وأسبابها وخلفيّاتها لأننا حريصون على الشفافية”.