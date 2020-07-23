لبنان | قتيلتان وجريح إير حادث سير مروع في جزين

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وفي التفاصيل ان سيارة مسرعة صدمت امس طفلتين في بلدة مليخ في قضاء جزين، ما ادى الى اصابتهما والسائق بجروح.

وتم نقلهم الى مستشفى النبطية وما لبثت احدى الطفلتين ان فارقت الحياة. وصباح اليوم توفيت الطفلة الثانية.

ويعمل مخفر الريحان على التحقيق في الحادث.