لبنان | قتيلتان وجريح إير حادث سير مروع في جزين

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وفي التفاصيل ان سيارة مسرعة صدمت امس طفلتين في بلدة مليخ في قضاء جزين، ما ادى الى اصابتهما والسائق بجروح.
وتم نقلهم الى مستشفى النبطية وما لبثت احدى الطفلتين ان فارقت الحياة. وصباح اليوم توفيت الطفلة الثانية.
ويعمل مخفر الريحان على التحقيق في الحادث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.