لبنان | وزني تسلم التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واستقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي أبي يونس. خلال الاجتماع، تسلم الوزير وزني من القاضي بدران التقرير المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1997 لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع عليه. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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