لبنان | بلدية أنفه: لضرورة التزام جميع الاهالي والزوار بكل الإجراءات الوقائية المتبعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطالبت بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة (مترين)، وضع الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات التجارية وغسل اليدين والتعقيم باستمرار”. واكدت في بيان اليوم “انها في صدد إعادة إقفال ساحة جبران مكاري العامة وإلزام المطاعم عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية بالاضافة الى إقفال الشواطئ العامة أمام التجمعات ومنع الأراغيل والتشدد بمراقبة المنتجعات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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