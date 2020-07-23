كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولفتت المصادر إلى أن لودريان لم يحمل أيّ خطة مساعدة فرنسيّة من ماكرون للبنان والأهمّ بالنسبة لفرنسا هي الإصلاحات وربط لودريان موضوع “سيدر” بالإصلاحات حيث قال لعون إنّ أموال “سيدر” قائمة وتنتظر استكمال الحكومة اللبنانية الإصلاحات. وحمّل لودريان عون رسالة من رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعزيز العلاقات الفرنسيّة – اللبنانيّة وبدوره حمّل عون لودريان رسالة إلى ماكرون. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لودريان لم يحمل أيّ خطة مساعدة فرنسيّة للبنان… ورسالة من عون إلى نظيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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