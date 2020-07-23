كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في بيان، “يهمنا التأكيد الا رابط عائلي او شخصي او مهني بين حاصباني وفريحة. كما نهيب بمن يسوق الإشاعات والأخبار الكاذبة لتحوير الأنظار عن مأساة المواطنين والمعاناة الاقتصادية عدم استغلال الأحداث للمعارك السياسية الرخيصة. هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها جهات معروفة اشاعات كاذبة لتشويه صورة الآخرين، آملة تحسين صورتها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب حاصباني يدحض الشائعات… لا رابط بينه وفريحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.