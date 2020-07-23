لبنان | فرنسا لم تلمس أي إصلاحات… وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم قبل أن تساعدهم فرنسا

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كما أشارت المعلومات إلى أن الكلام الوحيد لوزير الخارجية الفرنسي سيكون بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي في وزارة الخارجية عند الساعة 12:45.

ووصل منذ بعض الوقت لودريان إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد مرافق.