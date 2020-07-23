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كما أشارت المعلومات إلى أن الكلام الوحيد لوزير الخارجية الفرنسي سيكون بعد لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتي في وزارة الخارجية عند الساعة 12:45.
ووصل منذ بعض الوقت لودريان إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد مرافق.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فرنسا لم تلمس أي إصلاحات… وعلى اللبنانيين مساعدة أنفسهم قبل أن تساعدهم فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.