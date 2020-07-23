كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت لجنة الطوارئ الخاصة بكورونا في بعبدا أصدرت بيانا جاء فيه: “متابعة للتقرير اليومي الخاص بالاشخاص المصابين بفيروس كورونا الصادر عن وزارة الصحة والتتبع الميداني للحالات السبع المشار اليها، يهم اللجنة التأكيد ان هذه الحالات تقع خارج نطاق بلدية بعبدا – اللويزة”، معلنة أن “نتيجة الفحص الثاني لمالك صالون تزيين شعر نسائي جاءت ايضا سلبية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية بعبدا: لا إصابات في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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