لبنان | ختم صالون بالشمع الاحمر يستخدم مواد ومستحضرات منتهية الصلاحية بأعمال التجميل

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:
“بعد توفر معلومات عن قيام اللبنانيين (أ-ع و ب -أ ) باستخدام مواد ومستحضرات منتهية الصلاحية بأعمال التجميل وبيع أدوية تستخدم للتنحيف وتكسير الدهون وفتح الشهية مجهولة المصدر ولا يوجد عليها أي دلالات بهدف الغش داخل صالون غير مرخص يملكانه في محلة خلدة، قامت دورية من هذه المديرية العامة انفاذاً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بمداهمة الصالون المذكور بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة العامة وتم ضبط كمية كبيرة من هذه الأدوية والمستحضرات المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وختم الصالون بالشمع الاحمر، والعمل جاري على توقيف المتورطين.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.