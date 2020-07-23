لبنان | الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية​ الفرنسي ​جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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