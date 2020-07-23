لبنان | صدمته سيارة تقودها فتاة… فقتل في بلدة البابلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إلى ذلك، يضاف شهيد جديد على اللائحة الطويلة نتيجة التهور في القيادة وعدم الانتباه وقلة الوعي والإدراك للمسؤولية التي على السائق تحملها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.