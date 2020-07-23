لبنان | بلدية ارزي: التأكد من اصابة وافد بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي بيانا جاء فيه: “نتيجة متابعة حالة السيد م.ش الوافد من الخارج والذي يسكن في البلدة تبين ان فحص ال pcr العائد له كان ايجابيا وعلى الفور بادرت اللجنة اليوم بإجراء الفحوصات لكافة أفراد العائلة وجاءت النتيجة سلبية لستة أفراد منها. وتمت إعادة الفحص للمصاب حيث جرى تأكيد الاصابة وتجري متابعته حاليا من قبل اللجنة وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة إضافة الى وجود حالات مثبتة للفيروس في القرى المجاورة. وبناء على ما تقدم عقد اجتماع طارئ لخلية الازمة قي البلدة وإتخذ القرارات التالية: -إقفال ملعب كرة القدم لمدة اسبوع من تاريخه. Advertisements -ايقاف عربة الاطفال(التوك توك) عن العمل لمدة اسبوع. -الطلب من أصحاب المحلات التجارية والافران والملاحم والمطاعم الالتزام بمعايير الصحة وشروط السلامة العامة. -التأكيد على جميع الوافدين والمقيمين إلزامية التقيد بالتدابير الوقائية والزامية الحجر للوافدين الكرام لمدة أربعة عشر يوما وإجراء فحص ال pcr في نهاية الحجر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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