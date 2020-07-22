لبنان | قائمقام راشيا: لعدم رفع منسوب الخوف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعا قائمقام راشيا نبيل المصري، ومع ثبوت اصابة احد الوافدين من ابناء راشيا بفيروس كورونا، الى “عدم رفع منسوب القلق والخوف، بخاصة وان المصاب الآتي من قطر لم يختلط بأحد من ذويه او اقربائه او جيرانه، وحجر نفسه، ومن ثم انتقل الى مستشفى مشغرة الحكومي، حيث يخضع للعزل والفحوص اللازمة لاعادة التثبت من حالته قطعيا ونهائيا”. المصري وبعد ما أعطى التوجيهات إلى المجالس البلدية، وبالتعاون مع طبابة القضاء، دعا أيضا أبناء المنطقة، إلى “الالتزام بالاجراءات الوقائية الضرورية والمعمول بها بناء على توجيهات وزارة الصحة لدرء مخاطر الاصابةاو انتشار الفيروس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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