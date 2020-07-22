لبنان | خاص بـ “راديو صوت بيروت” : حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان

وبحسب مصدر فرنسي مطلع فإن في حقيبة الوزير الفرنسي الآتي :

أولاً : فرنسا كما الإتحاد الأوربي تدعم مواقف بكركي الأخيرة حول ضرورة تطبيق مبدأ الحياد في لبنان ، والإبتعاد عن الأجندة الإيرانية التي أدت إلى تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد ، ووصفها الفرنسيون أيضاً بأنها حكومة لم تقم بأي إصلاح خلال الأشهر الستة الماضية

ثانياً : الزيارة عبارة عن رسالة غربية لدعم مواقف البطريرك الراعي بشكل كامل ، لأن تلك المواقف رفعت الغطاء الشرعي عن ممارسات العهد التي بدت متماهية مع مشروع ميلشيا حزب الله ، سيما وأن الزيارة تأتي بعد إتصال هاتفي مهم بين الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، ومن المؤكد أن واشنطن وباريس تتبادلان المعلومات حول لبنان بالذات

ثالثاً : عجز إيران عن تمويل حزب الله نتيجة الإنهيار الإقتصادي الشامل في طهران أدى إلى تفكير الحزب بنهب المال العام اللبناني بطريقة علنية وهذا ما تعرفه فرنسا ،

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لذلك فإن الوزير الفرنسي لن يجتمع مع زعيم حزبي في لبنان كون تلك الأحزاب لم تقم باللازم حيال إحتلال حزب الله لمؤسسات الدولة.

رابعاً : من المستحيل في هذه المرحلة أن يترك الغرب لبنان ، ولكن المقصود هنا الشعب المنتفض ، لأن الوزير سيلتقي قيادات الحراك المدني ، وهي إشارة إلى ضرورة عودة الثورة الشعبية بزخم سيادي يكفل الوقوف مع المحتجين في مطالبهم ، وربما يكون هناك قرار دولي جديد حول لبنان وصادر عن مجلس الأمن

خامساً : سلاح ميلشيا حزب الله لن يغيب عن طاولة مباحثات المسؤول الفرنسي رفيع المستوى ، لأن الخط الأحمر الأمريكي تناوله قبل مدة بما يخص التجديد لمهام قوة يونيفل في الجنوب ، وقرب صدور القرار الإتهامي الرسمي الخاص بقتلة الرئيس رفيق الحريري سيجعل الخناق يضيق على حزب الله وحلفائه ، كون التدويل لتلك المسألة يأخذ طابع القانون الجنائي الدولي والملاحقات تحتاج لحكومة وطنية تطبق القرارات

سادساً : إرتفاع سعر الدولار أمام الليرة في لبنان لن يتوقف مالم يتوقف الحزب المسلح عن فرض أوامره على الرئاسة والحكومة والبرلمان في لبنان ، وقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا لايزال في مراحله الأولى ، وفرنسا ومن خلفها أوربا متفقون مع بنود هذا القانون ، وينظرون لقضية تدخل حزب الله في سوريا على أنها جريمة حرب ، وكذلك المعابر غير الشرعية التي يديرها عناصر الحزب .