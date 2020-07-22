لبنان | بلدية عربصاليم: نطلب من الخالطين الالتزام بالحجر الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن خلية أزمة كورونا في بلدة عربصاليم البيان الاتي: “يتم اشاعة اخبار داخل البلدة ان نتائج فحوصات pcr التي اجريت اليوم بتاريخ 22-7-2020 من قبل وزارة الصحة في مجمع سيد الشهداء – عربصاليم جاءت جميعها سلبية . وعليه نؤكد لكم ان نتائج الفحوصات لم تصدر بعد، ونطلب من الاشخاص المخالطين البقاء ملتزمين بالحجر الصحي الى حين صدور النتائج.

مع التأكيد ان النتائج تصدر بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة العامة، ويتم ابلاغكم بها من قبل خلية الازمة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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