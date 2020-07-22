لبنان | بلدية الخرايب: اصابة 5 اشخاص بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب في بيان عن خمس اصابات بفيروس كورونا نتيجة بعد الفحوصات الاخير ة التي اجريت لهم بعد مخالطتهم لحالة في بيروت . ودعت البلدية “على كل من خالط هذه الحالات الى التزام الحجر الصحي المنزلي التام. و اهابت بكل العائلات و ألافراد و الجمعيات الى أخذ أقصى درجات الوقاية و الحيطة و الحذر تحت طائلة المساءلة القانونية و الملاحقة لكل مستخف أو مستهتر أو ناقل للاشاعات، لما لذلك من ضرر أخلاقي و شرعي و صحي على الجميع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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