لبنان | بلدية داريا: اصابة عاملة اثيوبية بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكدت بلدية داريا انه تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لعاملة أثيوبية تعمل لدى احد ابناء البلدة . واشارت البلدية الى انها باشرت اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية حجر المصابة، بالاضافة الى وضع خريطة للمخالطين معها، لاجراء الفحوصات اللازمة . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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