لبنان | المستشفى اللبناني الجعيتاوي: اتخذنا تدابير وقائية واحترازية

اصدرت ادارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي بيانا جاء فيه:

“نشرت بعض الوسائل والمواقع الإعلامية أخبارا غير دقيقة عن إصابات بالكورونا تتناول العاملين والمرضى وعن تفشي الوباء في المستشفى. يهمنا عملا بحق الرد الطلب من هذه الوسائل والمواقع توخي الدقة وعدم نشر معلومات خاطئة أو مضخمة والتأكد من صحتها لدى المراجع المختصة قبل نشرها، علما أن الإدارة كانت قد أصدرت يوم أمس بيانا أوضحت فيه ما حصل، وقامت بإتخاذ جميع التدابير الوقائية والإحترازية بالسرعة اللازمة والمستشفى يعمل بشكل طبيعي ضمن هذه المعايير”.