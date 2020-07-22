- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اصدرت ادارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي بيانا جاء فيه:
“نشرت بعض الوسائل والمواقع الإعلامية أخبارا غير دقيقة عن إصابات بالكورونا تتناول العاملين والمرضى وعن تفشي الوباء في المستشفى. يهمنا عملا بحق الرد الطلب من هذه الوسائل والمواقع توخي الدقة وعدم نشر معلومات خاطئة أو مضخمة والتأكد من صحتها لدى المراجع المختصة قبل نشرها، علما أن الإدارة كانت قد أصدرت يوم أمس بيانا أوضحت فيه ما حصل، وقامت بإتخاذ جميع التدابير الوقائية والإحترازية بالسرعة اللازمة والمستشفى يعمل بشكل طبيعي ضمن هذه المعايير”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المستشفى اللبناني الجعيتاوي: اتخذنا تدابير وقائية واحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.