لبنان | نقابات النقل البري: دياب أكد التزامه معالجة ملف المعاينة الميكانيكية

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أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان أنه:
“بناء على التواصل بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب واتحادات ونقابات القطاع أكد دولة الرئيس التزامه معالجة ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء، وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في القريب العاجل”.
وأعلن “رفع الاعتصام من امام مراكز المعاينة الميكانيكية”، داعيا “الزملاء الى سحب كل المركبات فورا”، شاكرا ل”جميع الزملاء التزام تنفيذ الاعتصام”.
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