لبنان | تعميم من رئيس الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب تعميما حمل الرقم 25/2020 طلب فيه الى: “جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بضرورة اعداد الملفات العائدة للمناقصات قبل ستة اشهر، من موعد انتهاء الالتزام الحالي، تمهيدا لاحالتها الى ادارة المناقصات ضمن المهل ووفقا للاصول المرعية الاجراء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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