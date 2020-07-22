لبنان | إصابة شابين بجروح بعد تعرضهما لاطلاق نار قرب مفرق بريتال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقدم مسلحان مجهولان على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه سيارة من نوع “غراند شيروكي” يستقلها شابان من آل ع.، بالقرب من مفرق بلدة بريتال. ما أدى إلى إصابتهما بجروح، نقلا على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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