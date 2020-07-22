لبنان | وفاة طفل غرقاً اثر سقوطه في بركة ماء في فنيدق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قضى الطفل م.أ (5 سنوات) غرقا، إثر سقوطه في بركة ماء بالقرب من منزله العائلي في بلدة فنيدق. وتم نقل جثته الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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