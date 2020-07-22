لبنان | بلدية كفرقاهل: فحوصات الPCR لشريحة واسعة من أبناء القرية سلبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اشارت بلدية كفرقاهل، في بيان اليوم، انه: “بعد إصابة رقيب أول من القرية بفيروس كورونا، اجريت فحوصات الPCR لشريحة واسعة من أبناء القرية وجاءت جميعها سلبية. وستطبق عائلة المصاب حجرا صحيا لمدة أسبوعين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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