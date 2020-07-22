كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 123 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3104. وجاء في التقرير: تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: 124 اصابة كورونا رفعت العدد الى 3104 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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