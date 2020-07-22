لبنان | وزير بريطاني في زيارة “افتراضية” الى لبنان غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن ترحب بوزير شؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي في أول زيارة افتراضية له إلى لبنان غدا الخميس.

وأشارت السفارة عبر “تويتر” الى أن “برنامج لقاءات الوزير حافل يتضمن اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، والمؤسسات والشركاء في البرامج الممولة من المملكة المتحدة للإطلاع على الدعم المقدم.”

ولفتت الى أن “الإصلاح والاقتصاد والأمن على رأس جدول الأعمال.”