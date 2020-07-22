لبنان | وزير بريطاني في زيارة “افتراضية” الى لبنان غداً

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أعلنت السفارة البريطانية في لبنان أن ترحب بوزير شؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي في أول زيارة افتراضية له إلى لبنان غدا الخميس.
وأشارت السفارة عبر “تويتر” الى أن “برنامج لقاءات الوزير حافل يتضمن اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، والمؤسسات والشركاء في البرامج الممولة من المملكة المتحدة للإطلاع على الدعم المقدم.”
ولفتت الى أن “الإصلاح والاقتصاد والأمن على رأس جدول الأعمال.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.