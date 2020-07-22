لبنان | وزير الصحة للمراقبين الصحيين : مراقبة السلسلة الغذائية كاملة تحت طائلة الإقفال الفوري

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مجددا الدعوة إلى التزام مبدأ “التذكير وليس التسكير”، أي التذكير بالضوابط الواجب الإلتزام بها للمحافظة على معايير الجودة والنوعية لعدم الإضطرار إلى اتخاذ القرار الفوري بالإقفال في هذه الظروف الصعبة والإحالة على القضاء المختص.
وشدد الوزير حسن على أن “سلامة الغذاء تستلزم مراقبة السلسلة كاملة من الإستيراد والتخزين إلى التصنيع والتسويق؛ ففي الفحص الأولي، على المراقب التدقيق بالخصائص الشكلية للمواد من لون ورائحة وظروف التخزين الحرارية، ليتم بعد ذلك التأكد من سلامة المواد والمنتجات من خلال فحصها في المختبرات المخصصة لذلك”.
ولفت إلى “وجوب وضع حد للاستثمار المشبوه والتلاعب بضوابط السلامة، بحيث يلجأ البعض إلى إعادة تصنيع منتجات منتهية الصلاحية من لحوم ودجاج وغيرها من خلال إضافة منكهات ومواد ملونة وحافظة، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى التسمم الغذائي كما إلى آثار مرضية معقدة وجسيمة”.
ومن المقرر أن يشمل عمل المراقبين الصحيين مختلف المؤسسات المعنية بالغذاء في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى حضانات الأطفال ومراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.