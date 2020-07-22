لبنان | توقيف عصابة تسرق معدات من شركة كهرباء قديشا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان تم الإشتباه بالأشخاص الأربعة وهم : م.ح وم.ع وم.ش وع.ع في موضوع السرقة. وبعد متابعة حثيثة من قبل عناصر تابعة لمكتب شعبة المعلومات في الشمال، جرى سوق المشتبه بهم الى القضاء المختص وأجري التحقيق معهم وتم توقيفهم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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