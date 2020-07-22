لبنان | الأزمة اللبنانية تهم الجميع.. ماكرون سيعلن عن “خطة شاملة” لمساعدة لبنان

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ونقلت قناة العربية عن المصدر قوله، إنّ باريس تناقش موضوع لبنان مع الأميركيين و”شركائنا الخليجيين”، معتبراً أن “الأزمة اللبنانية تهم الجميع في المنطقة وأبعد من المنطقة”.

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وأشار المصدر إلى أنّ الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي “ليس موقف البطريرك وحده” بل يشاطره إياه العديد من الناس داخل وخارج لبنان، مضيفاً: “موقفه موضع تقدير فرنسا”.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة اللبنانية، التي استلمت السلطة منذ 6 أشهر، “لم تقم بأي إصلاح جوهري”، في وقت لبنان بأمس الحاجة للإصلاح واللبنانيون ينادون به.

وتحدث الدبلوماسي عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان، مؤكداً أنه “يحمل رسالة تضامن مع شعبه ورسالة حزم إزاء سلطاته”.