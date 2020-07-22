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يذكر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أعلن يوم الثلاثاء، أنه فكك تشكيلا عسكريا فلسطينيا تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية لصالح “حزب الله” وإيران.
وبحسب ادعاءات الـ “شاباك”، التي أوردها في بيان، فإنه تمكن من ذلك خلال تحقيق مع شاب من قرية عرابة شمال الضفة الغرببة، ومن ثم تم اعتقال ابن عمه المقيم في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.
واتضح أن منظمتهم تجري تدريبات مع الجيش السوري و”حزب الله”، وكانت مكلفة بتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية لصالح “حزب الله” وإيران.وأضاف “تحقيق جهاز الأمن العام كشف عن مشاركة إيران وحزب الله في تدريب وتمويل الأنشطة”.
وجاء في البيان أن الـ “شاباك”، سمح بنشر تفاصيل أنه، في الأشهر الأخيرة، كجزء من نشاط جهاز الأمن العام بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم الكشف وإحباط نشاط للجبهة الشعبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إعلام اسرائيلي: نشاط لحزب الله في الجنوب تحضيرا لعملية ردّ على اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.