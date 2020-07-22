لبنان | إنشاء مركز للتدريب المهني في جامعة بيروت العربية خاص بالكهرباء والطاقة الشمسية

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ويهدف المشروع الذي تموله حكومة اليابان إلى “توفير فرص عمل لأبناء الشمال واللاجئين والنازحين، مع تخصيص مشاركة المرأة في هذا التدريب، علم أن الاستثمار في تنمية المهارات والابتكار من العوامل البناءة للنمو الاقتصادي والتنمية”.

ويركز المشروع على تدريب المشاركين وتطويرهم، وعقدت جلستان لتدريب المدربين (TOT) Trainings of Trainers افاد منهما 40 مدربا تحضيرا لانطلاق الدورات التدريبية لجميع المشاركين.

انطلقت تدريبات الأفراد والمشاركين تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حتى نهاية 2020، لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID)، و”ضمن التزامها الكامل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDGs)، وكذلك تندرج ضمن خطة عمل جامعة بيروت العربية في المجموعة العالمية للتعليم العالي والبحث من أجل التنمية المستدامة (HSED)، والذي يشمل محاور الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وصولا إلى تعزيز التصنيع الشامل والمستدام، ودعم التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان”.

وأعلنت الجامعة انها “بعد كانون الأول 2020 ستكون الرائدة في دعم المركز عبر التدريب المستمر المقدم للمجتمع المحلي في شمال لبنان”.