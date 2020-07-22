لبنان | مناورة للجيش الإسرائيلي تتسبب بسقوط قذائف حارقة على سهل المجيدية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سقطت منذ بعض الوقت قذائف حارقة على سهل المجيدية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مصدرها الجيش الاسرائيلي. وأشارت المعلومات، أن القذائف ناتجة عن مناورة تدريبية بالذخيرة الحية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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