- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
إن علامة CARRY وإيمانا منها بالصناعة الوطنية، تعمد الى شراء وتعبئة بضائعها وأصنافها الغذائية على أنواعها، من حبوب ومعلبات ومياه معدنية وغيرها من أصناف، من كبار التجار والشركات الوطنية المعروفة بصدقها وجودة بضائعها وخاضعة لرقابة الوزارات المعنية.
أما في ما يخص الدجاج، فهي تتعامل مع 4 شركات لبنانية كبرى، وهي: “HAWA CHICKEN”، “DEKERCO”، “RIVADO”، “SHUMAN” و “LIPOUL”.
أما بخصوص شركات “شومان – فريحة – ليبول” فيتم تعبئة صنفين فقط لديها: ستريبس الدجاج وقطع الدجاج المغطاة بالكعك، من أصل 9 أصناف تتم تعبئتها من باقي الشركات المذكورة أعلاه.
نطلب من زبائننا الكرام عدم الأخذ بالأخبار والإشاعات المغرضة والتصاريح غير الدقيقة المتعلقة بماركة “CARRY” والتأكد من صحة الخبر قبل الأخذ به ونشره وتداوله، محتفظين بحقوقنا كافة مهما كانت ولأي جهة كانت وتجاه أي كان”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | CARRY تنفي الشائعات ..ولا علاقة لنا بشومان وفريحة وليبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.