لبنان | CARRY تنفي الشائعات ..ولا علاقة لنا بشومان وفريحة وليبول

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إن علامة CARRY وإيمانا منها بالصناعة الوطنية، تعمد الى شراء وتعبئة بضائعها وأصنافها الغذائية على أنواعها، من حبوب ومعلبات ومياه معدنية وغيرها من أصناف، من كبار التجار والشركات الوطنية المعروفة بصدقها وجودة بضائعها وخاضعة لرقابة الوزارات المعنية.

أما في ما يخص الدجاج، فهي تتعامل مع 4 شركات لبنانية كبرى، وهي: “HAWA CHICKEN”، “DEKERCO”، “RIVADO”، “SHUMAN” و “LIPOUL”.

أما بخصوص شركات “شومان – فريحة – ليبول” فيتم تعبئة صنفين فقط لديها: ستريبس الدجاج وقطع الدجاج المغطاة بالكعك، من أصل 9 أصناف تتم تعبئتها من باقي الشركات المذكورة أعلاه.

نطلب من زبائننا الكرام عدم الأخذ بالأخبار والإشاعات المغرضة والتصاريح غير الدقيقة المتعلقة بماركة “CARRY” والتأكد من صحة الخبر قبل الأخذ به ونشره وتداوله، محتفظين بحقوقنا كافة مهما كانت ولأي جهة كانت وتجاه أي كان”.