لبنان | عكر استقبلت وفد اللقاء الوطني العكاري عارضا مطالبه

وكانت الزيارة بحسب البيان “كانت مناسبة لطرح الهم الوطني العام والوضع العكاري، وقد حمل الوفد لعكر المطالب الآتية:

1- العمل لاستصدار قرار بإقامة مستشفى عسكري في عكار، والمعلوم أن هذا المستشفى سيقدم الخدمات لقرابة أربعين ألف مستفيد من الطبابة العسكرية، ووعدت دولتها بمتابعة الموضوع ضمن المتاح والمستطاع.

2- ضرورة تفعيل اللجان المشكلة لعودة الإخوة السوريين النازحين إلى ديارهم على المستوى الرسمي اللبناني-السوري، ففي ذلك مصلحة للعائدين، وللبلدين الشقيقين.

3- تصحيح الصورة لعبارة معابر غير شرعية، فعلى جانبي الحدود اللبنانية – السورية تتوزع عائلات وقرى لبنانية وأقرباء، وفي الجغرافية السورية عشرات القرى والبلدات التي يقيم فيها لبنانيون بينهم آلاف الموظفين والعسكريين وفي مؤسسات عامة وخاصة، فعن أي حدود يتحدثون؟ هل عاين من يرفع هذا الإعلان المناطق وهل عنده معرفة بالحقائق؟ وعلى العكس من ذلك الواجب الاتصال لفتح الحدود وذلك لمصلحة لبنان الاقتصادية في تصدير بضائعه، ولتيسير حركة أبنائه عبر سورية الشقيقة إلى سائر الدول العربية برا.

ووجه الوفد دعوة للوزيرة عكر لزيارة محافظة عكار ومعاينة الواقع والاطمئنان على الجيش اللبناني في مواقعه، وللقاء مع عدد من الفاعليات والمرجعيات الدينية والوطنية والاجتماعية.