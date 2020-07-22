لبنان | المشرفية عرض مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ملف النازحين وخطة العودة

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وأعرب الصلح عن “ترحيب جامعة الدول العربية بهذه المبادرة الوطنية للحكومة”.
وبحث المشرفية مع وفد من مستوصف مجدل المعوش – الشوف برئاسة الوزير السابق غسان عطاالله في أبرز التقديمات والأعمال التي يقوم بها المركز والمطلبات التي يحتاجها في ظل الظروف الصحية والاجتماعية الراهنة.
والتقى المشرفية وفدا من بلدة ضهور الشوير – عين السنديانة برئاسة رئيس البلدية المهندس حبيب مجاعص، شكره على “تقديمه معدات لزوم مركز الرعاية الصحية الأولية في البلدة بإدارة جمعية سيدات الإغاثة الشويرية وسيدة البشارة”.
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