لبنان | لجنة عمال ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان: لجهوزية التحرك في الشارع

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كما وتم التباحث بالمطالب العمالية كافة، وعلى رأسها القضية المركزية ومصير العمال ومستقبلهم في المؤسسة، وقد أكد رئيس الاتحاد بأن القانون رقم 462 الذي تناقشه الحكومة يلحظ مسألة المياومين والحل النهائي في حال حصلت الخصخصة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وختم: “أكد المجتمعون على التنسيق الدائم بين اللجنة والإتحاد العمالي، مع البقاء على الجهوزية للتحرك في الشارع في حال كانت القرارات لا تصب في مصلحة المياومين في كهرباء لبنان”.
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