لبنان | مستشفى دلاعة في صيدا: لا وجود لأي إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يهم إدارة المستشفى، في بيانها، “أن تؤكد عدم وجود أي حالة “كورونا”. كما أنه منذ بداية الوباء نتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة المرضى والطاقم الطبي والتمريضي والإداري على السواء”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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