لبنان | بخاري تلقى من الجميل اتصال اطمئنان الى صحة خادم الحرمين الشريفين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعا الجميل في الاتصال الى “أن يمن الله على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، انه لسميع مجيب”. وأعرب السفير بخاري عن شكره وتقديره للرئيس الجميل “لمشاعره الصادقة”، مؤكدا أن “خادم الحرمين الشريفين بحمدالله بصحة طيبة”، مثمنا عاليا “اتصاله ودعواته بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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