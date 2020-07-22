لبنان | بلدية كفرقاهل تجري فحوصات للمخالطين وتتابع ظروف حجر الجندي المصاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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كما جرى الاستعانة بالسلطات الصحية في قضاء الكورة حيث تم إخضاع خمسين مواطنا من المخالطين، بما فيهم عائلة الجندي لفحص pcr .

واكد عبد القادر ان “البلدية بإنتظار صدور نتائح الفحص لقيام بالاجراءات اللازمة وفق المقتضى، وإستنادا الى خطة الطوارئ المعتمدة من قبل البلدية