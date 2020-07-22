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كما جرى الاستعانة بالسلطات الصحية في قضاء الكورة حيث تم إخضاع خمسين مواطنا من المخالطين، بما فيهم عائلة الجندي لفحص pcr .
واكد عبد القادر ان “البلدية بإنتظار صدور نتائح الفحص لقيام بالاجراءات اللازمة وفق المقتضى، وإستنادا الى خطة الطوارئ المعتمدة من قبل البلدية
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرقاهل تجري فحوصات للمخالطين وتتابع ظروف حجر الجندي المصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.