- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتولت فرق الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى “حسينية المرح” وسط إجراءات خاصة، واطلع قائمقام الهرمل طلال قطايا على سير العمل، متمنيا من الجميع “الحجر المنزلي والتزام التباعد الاجتماعي ريثما تصدر النتائج”.
وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان بلدية الهرمل أكدت إغلاق المحال والمؤسسات التجارية والتزام المنازل لثلاثة أيام، وان شرطة البلدية جالت على المحال وأحياء البلدة، وشهدت سرايا الهرمل شللا في عمل الدوائر الرسمية واقتصر على إنجاز الأعمال الأساسية، وسجل إغلاق تام لمعظم المحال التجارية وخفت حركة السير بشكل ملحوظ والتزم معظم الأهالي عدم التحرك الا للضرورة.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إجراء فحوصات PCR لـ50 شخصا خالطوا مصابا في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.