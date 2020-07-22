كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صباحا فيديو عملية الخطف التي حصلت في سوق بعلبك. وبحسب المعلومات فإن الخاطفين هما من التابعية السورية، بحيث قام الشقيقان أحمد وموسى ع بخطف زوجة الأول وتدعى هبة على خلفية خلافات عائلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قوى الأمن الداخلي توقف خاطفَي السيدة السورية في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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