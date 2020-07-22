كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما تمنت البلدية الالتزام الكامل الإجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذه نتيجة فحص الـ PCR للمخالطين في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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