لبنان | اهالي موقوفي عبرا يتوجهون للمفتي دريان : للضغط نحو تحقيق العفو الشامل

ورأى الاهالي “ان المطالبة بالعفو العام الشامل لا تكفي يا سماحة المفتي، بل لا بد من الضغط بكل قوة لتحقيق العفو الشامل، لا سيما أنك أكبر مرجعية سنية دينية في لبنان، وانت تعلم أن مظلومية الطائفة السنية متمثلة بوضوح في قضية الموقوفين الإسلاميين. ونحن على يقين بأن سماحتك ومن خلال اتخاذ موقف صارم مع بعض الخطوات العملية، يمكنك إغلاق الملف بإذن الله، وعسى من خلال ذلك أن يعود شيء من الكرامة لهذه الطائفة المظلومة”.

واشاروا الى ان “كوروناأصبح على أبواب السجن، والإنهيار الإقتصادي في لبنان وتدهور الأحوال الإقتصادية يطال أولا الموقوفين وأهليهم، وهذا لا يخفى على أحد. كما أن سياسة الكيل بمكيالين في المحكمة العسكرية ما زالت مستمرة”.