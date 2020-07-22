لبنان | اللجان المشتركة تتبنى قانون الاثراء غير المشروع باستثناء المادة11 وتقر 4 مشاريع قوانين

خلال الجلسة، قال الفرزلي: “تم اليوم في اجتماع اللجان المشتركة اقرار مشاريع قوانين عدة، الأول مشروع قانون يتعلق باتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، الثاني طلب الحكومة الموافقة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان، المشروع الثالث يتعلق باحداث محمية في جبل حرمون وهذه محمية طبيعية، والمشروع الرابع الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية والاتحاد الاوروبي”.

اضاف: “تمت مناقشة اقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على المصرف، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة الاستاذ سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع وبحثه واعداد تقرير للجان المشتركة بشأنه. ايضا، تم تبني اقرار قانون الاثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة تحويل او محاكمة الذي يخل بالواجبات العامة كما اقرها او عرفها قانون العقوبات اي اهمال المال، اهدار المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من امور لا سمح الله من قبل المسؤول. تم اقرار المبدأ التالي: ان هذه المادة اذا سحبت لانها تتعارض مع احكام الدستور خصوصا في ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة امام محاكم خاصة او محاكمة فخامة رئيس البلاد كائنا من كان في حال الاخلال بالواجبات، ايضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات، كان رأي السادة النواب انه اذا اقر هذا القانون بدون هذه المادة يصبح وكأنك فرغته من مضمونه ولا يكون له اي شأن على الاطلاق”.

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واوضح ان “هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى اصدار توصية، لاننا نحن في دورة استثنائية ولا يحق لنا طلب تعديل الدستور الا ضمن اطار معقد جدا”، وقال: “سنطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ان تعد سلة تعديلات دستورية تتعلق بكل ما له علاقة بمسألة الاخلال بالواجبات، اي القيام بأعمال تتعلق بهدر المال العام، او مد اليد على المال العام او الرشوة او السرقة التي قد يتهم بها المسؤول كائنا من كان، وان ترفع الحصانات، عن جميع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية في كل الاسلاك القضائية، العسكرية، المدنية، النيابية، العسكرية، والى ما هنالك وان يحاكم الجميع امام القضاء العادي، كي لا يكون هناك اي عقبة، لانه تبين ان السادة النواب لا يشعرون بأي حرج على الاطلاق بأن ترفع الحصانات للمحاكمة في اي شأن يتعلق بالاخلال في الواجبات، كما حددها قانون العقوبات”.

وتابع: “اكرر، حين نستعمل تعبير الاخلال بالواجبات المقصود بها هدر المال العام، الرشوة، والى ما هنالك من امور يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائي اللبناني، وهذا امر اتخذ وسيتم رفع التوصية الى الهيئة العامة في حضور الحكومة وجميع مرجعيات الدولة اللبنانية باسم السادة النواب جميعا”.

وأعلن “ارجاء الجلسة الى الاربعاء المقبل، على ان يكون البند الاول الذي يناقش هو مسألة حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري”.