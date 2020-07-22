لبنان | توقيف عراقيين في المطار بحوزتهما عملة مزيفة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

“بتاريخ 21-7-2020، أوقفت فصيلة التفتيشات التابعة لسرية درك المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة شخصين من التابعية العراقية حاولا تهريب -على متن شركة الخطوط الجوية العراقية – كمية من العملة المزيفة إلى العراق.

والمبلغ بارة عن 60.500 دولار أميركي و31.500.000 دينار عراقي، وهما: ي. س. (مواليد عام 1988)، خ. ع. (مواليد عام 1985)

تم التحقيق معهما من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.