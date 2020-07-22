لبنان | عبد الصمد: العمل على جعل موضوع زيادة الأجور أولوية لدى الحكومة

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يشار إلى أنها تتابع الموضوع منذ مدة، وكانت طرحته خلال جلسات حكومية عدة.
كلام وزيرة الاعلام جاء خلال استقبالها وفد نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب علي كمال الدين، يرافقه امين السر إرنست بعقليني، أمين الإعلام ناصر قواص وعضوا النقابة رحاب ذبيان وهشام الناطور.
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