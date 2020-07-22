لبنان | عون: مصرّ على متابعة التحقيقات في جريمة تصنيع دجاج ولحوم منتهية الصلاحية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال عون على الأثر: إنني “مصرّ على متابعة هذا الملف حتى النهاية وسأسهر دائما على تحقيق الامن والسلامة الغذائيين للمواطنين”.

ودهمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالأمس مستودع “فريحة فود كومباني” بمؤازرة المديرية العامة للجمارك وبحضور رئيس قسم الصحة في وزارة الصحة العامة.

وبعد الكشف على المعمل تم تسطير محضر ضبط وختم المستودع بالشمع الأحمر، حيث تبين ان الدجاج فاسد وغير صالح للاستهلاك وتنبعث منه رائحة كريهة، كما تبين أن الدجاج يستعمل لصناعة الناغتس والاسكالوب وغيرها من مصنّعات الدجاج عبر تفريزه وطحنه واضافة مواد أخرى عليه، ومن ثم يوزع على عدد من المتاجر ونقاط البيع.

وعلى هذا الاثر اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً يقضي بمنع التداول في الأسواق اللبنانية بمختلف السلع من فئة مصنّعات الدجاج كالناغتس والاسكالوب وغيرها من الماركات التالية: “Shuman” Lipoul” و”Carry” وذلك بعد ان ثبت استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في تصنيعها.