لبنان | بالصورة – إشكال واعتداء بالضرب على خلفية تعبئة مادة البنزين في صور

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واعتدى سائق الدراجة بالضرب على العامل ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفرّ السائق، وحضرت القوى الامنية الى المحطة وصادرت الدراجة النارية.

إشارة إلى أنّ هذه المحطة هي الوحيدة في صور التي كانت تزود المواطنين بمادة البنزين، الا أنّها أقفلت أبوابها بعد الإشكال.