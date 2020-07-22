لبنان | بالصورة – إشكال واعتداء بالضرب على خلفية تعبئة مادة البنزين في صور

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واعتدى سائق الدراجة بالضرب على العامل ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.
وفرّ السائق، وحضرت القوى الامنية الى المحطة وصادرت الدراجة النارية.
إشارة إلى أنّ هذه المحطة هي الوحيدة في صور التي كانت تزود المواطنين بمادة البنزين، الا أنّها أقفلت أبوابها بعد الإشكال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.