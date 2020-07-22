لبنان | وزير الاقتصاد يوضح خبر ضبط دجاج فاسد أمس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “توضيحاً لما يتم تناقله، ان الدجاج الفاسد الذي ضبطته وزارة الاقتصاد بالأمس بمؤازرة المديرية العامة للجمارك ووزارة الصحة، يتم استعماله بمصنعات الدجاج كالناغتس والاسكالوب وليس صدر الدجاج التي تمت مصادرته بسبب غلاء الأسعار في أيار الماضي، وتم التأكد من سلامته الغذائية قبل تسليمه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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