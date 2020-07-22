لبنان | صاحب محطة بقبضة الأمن في زحلة

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وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:”في إطار متابعة موضوع التلاعب بأسعار المحروقات، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في زحلة، اللبناني (ن.ع.م) يملك محطة للمحروقات ويقوم ببيع صفيحة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي.
بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة المالية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.